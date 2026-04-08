BÖRSE AKTUELL: Starke Marktbewegungen nach geopolitischer Entspannung (08.04.26)

Die globalen Finanzmärkte zeigen heute eine deutliche Gegenbewegung zu den Trends des vergangenen Monats. Auslöser ist die Ankündigung einer zweiwöchigen Pause militärischer Aktivitäten durch die USA, um Verhandlungen mit dem Iran zu ermöglichen.

Die Marktreaktion fiel klar positiv aus: Ölpreise gaben stark nach, der US-Dollar verlor an Wert, während Aktienmärkte und Gold deutlich zulegten. Grundlage der Gespräche ist ein 10-Punkte-Plan des Iran, der als "umsetzbar" eingestuft wird.

Markt News: Öl bricht ein, Aktienmärkte legen kräftig zu

US-Index-Futures steigen aktuell um 2,50 bis 3,10%. Gleichzeitig fällt der USD-Index um 0,90%. Gold gewinnt 2,26% hinzu. Besonders auffällig ist die Entwicklung am Energiemarkt: Brent-Öl verliert 10,30%, WTI sogar 12,80% und notiert bei rund 94 bzw. 95 USD pro Barrel.

Unsicherheit bleibt trotz Waffenruhe bestehen

Trotz der positiven Marktreaktion bleiben erhebliche Risiken bestehen. Der Iran fordert unter anderem eine vollständige Aufhebung der Sanktionen sowie Einfluss auf regionale Handelsrouten, insbesondere durch die Straße von Hormus. Diese Forderungen gelten aus US-Sicht als schwer umsetzbar.

Selbst im Falle einer Waffenruhe könnte der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus auf lediglich 10 bis 15 Schiffe täglich begrenzt bleiben. Zusätzliche Gebühren und Kontrollen durch den Iran könnten die Versorgungslage weiter belasten und das Angebot strukturell einschränken....

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