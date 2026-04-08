© Foto: Dall-EGold legt zu, nachdem US-Präsident Donald Trump eine zweiwöchige Aussetzung militärischer Angriffe auf Iran angekündigt hat. Silber, Platin und Palladium folgen. Der Goldpreis ist am Mittwoch deutlich gestiegen und hat zeitweise den höchsten Stand seit fast drei Wochen erreicht, nachdem US-Präsident Donald Trump eine vorübergehende Pause amerikanischer Bombardierungen und Angriffe auf Iran angekündigt hatte. Die Entscheidung dämpfte kurzfristig die Sorge vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten und den daraus resultierenden Inflationsrisiken über steigende Energiepreise. Der Spotpreis für Gold notierte zuletzt 2,3 Prozent höher bei 4.812,49 US-Dollar je Feinunze. Im Handelsverlauf war …Den vollständigen Artikel lesen
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