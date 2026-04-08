Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist ein entscheidender Schutz für Ihre Kunden. Um Sie bei der Beratung zu unterstützen, haben wir unsere Berufsunfähigkeitsversicherung SI WorkLife EXKLUSIV/-PLUS gezielt weiterentwickelt. In der Berufsunfähigkeitsversicherung ist die wichtige Dienstunfähigkeitsabsicherung für Beamte integriert, sodass der Beamte bei Start einer Beamtenlaufbahn automatisch das allgemeine Dienstunfähigkeitsrisiko mit abgesichert hat.Pricing: Neue KalkulationGesund leben lohnt sich: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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