In Deutschland herrscht ein Mangel an Wohnraum. Mit einem neuen Programm will die Bundesregierung hier auf weiterem Wege Abhilfe schaffen und den Umbau von leer stehenden Gewerbeimmobilien zu Wohnungen fördern. Ab Juli 2026 ist ein Zuschuss von bis zu 30.000 Euro pro Wohneinheit möglich. Das Bundesbauministerium hat das Förderprogramm "Gewerbe zu Wohnen" auf den Weg gebracht. Damit soll die Umwandlung von Gewerbeobjekten in Wohnimmobilien vorangetrieben werden, um den Wohnraummangel zu bekämpfen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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