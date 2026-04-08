Fürth (ots) -Sauber, praktisch und jetzt noch günstiger: NORMA reduziert ab sofort die Preise auf zahlreiche Produkte für Haushalt und Familie. Ob kraftvolle Putzmittel, zuverlässige Geschirrspülhelfer oder Windeln für die Kleinsten - Kundinnen und Kunden profitieren von dauerhaften Preisnachlässen. So kostet etwa das SAUBERMAX Spülmittel (500 ml) künftig nur noch 0,75 Euro statt zuvor 0,85 Euro, während die ELCURINA BABY Premium Windeln (72/ 64 Stück) jetzt für 10,35 Euro erhältlich sind - ein Preisvorteil von 40 Cent. Damit wird der Einkauf spürbar günstiger und der Haushalt gleichzeitig bestens ausgestattet.Gerade Produkte des täglichen Bedarfs spielen im Alltag eine besonders große Rolle - umso wichtiger sind verlässliche Qualität und attraktive Preise. Vom schnellen Abwasch nach dem Essen über die gründliche Reinigung im Haushalt bis hin zur täglichen Versorgung von Babys und Kleinkindern: NORMA bietet für jede Situation die passenden Produkte - jetzt zum noch besseren Preis.Mit der aktuellen Preissenkung unterstreicht NORMA erneut seinen Anspruch, Preisvorteile konsequent an die Kundinnen und Kunden weiterzugeben. Bereits in den vergangenen Wochen hat der fränkische Discounter zahlreiche Produkte quer durch das Sortiment dauerhaft im Preis gesenkt. Auch bei Artikeln des täglichen Bedarfs zeigt sich damit einmal mehr: Gute Qualität gibt es bei NORMA zum besten Preis.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):SAUBERMAX Spülmittel/ Spülbalsam 500 mlBislang: 0,85 EURJetzt: 0,75 EURELCURINA FOR MEN Bodyspray 200 mlBislang: 0,85 EURJetzt: 0,75 EURSAUBERMAX Glasreiniger 1 lBislang: 0,95 EURJetzt: 0,85 EURELCURINA BABY Premium Windeln Junior Gr. 5, 72 StückBislang: 10,75 EURJetzt: 10,35 EURELCURINA BABY Premium Windeln XL Gr. 6, 64 StückBislang: 10,75 EURJetzt: 10,35 EURELCURINA Reinigungstücher 5in1, 50 StückBislang: 1,65 EURJetzt: 1,49 EURSAUBERMAX Ultimate Geschirrreiniger-Tabs 840 gBislang: 3,95 EURJetzt: 3,75 EURSAUBERMAX Glanz- & Klarspüler 1 lBislang: 0,95 EURJetzt: 0,85 EURSAUBERMAX Spülmittel 1 lBislang: 0,95 EURJetzt: 0,85 EURSAUBERMAX Hygienereiniger 1,5 lBislang: 1,65 EURJetzt: 1,45 EURSAUBERMAX Spezialsalz 2 kgBislang: 0,80 EURJetzt: 0,75 EURSAUBERMAX Ultimate Geschirrreiniger-Tabs 850 gBislang: 3,95 EURJetzt: 3,75 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6251063