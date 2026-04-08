Die globalen Märkte atmen auf: Die Ankündigung einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran und die geplante Wiederöffnung der Straße von Hormuz hat eine Erleichterungsrally an den Börsen ausgelöst. Vor allem Titel aus den Bereichen Rohstoffe, Tourismus, Banken, Immobilien und Konsum sind gesucht. Kriegsverlierer wie TUI und Lufthansa legen kräftig zu. Doch Anleger sollten weiter auf der Hut bleiben, rät Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank im Interview mit Euro am Sonntag. Euro am Sonntag: Was ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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