Was für eine dramatische Wendung! Gestern warnte ich Sie noch vor dem "hochgradig explosiven" Bogen, der kurz vor dem Zerreißen stand. Doch genau das Szenario, das wir als den entscheidenden Funken Vernunft identifiziert hatten, ist eingetreten: Der Iran ist eingeknickt. Mit der Zusage, die Straße von Hormus zunächst für zwei Wochen wieder vollständig für den Schiffsverkehr zu öffnen, ist die unmittelbare Gefahr eines globalen Energie-Schocks und der von US-Präsident Trump angedrohten Infrastruktur-Zerstörung vorerst vom Tisch. Die Märkte reagieren punktgenau: Die massive Short-Positionierung der letzten Tage löst sich in einer gewaltigen Eindeckungswelle auf. Was wir jetzt sehen, ist genau die Rallye, deren Fundament der extreme Pessimismus der Osterwoche war. Der "Shake-out" scheint abgeschlossen, die Rakete zündet. Unser DAX-Call gestern schaffte heute Morgen über 70 % Plus. Um von dieser neuen Dynamik und der Rückkehr des Vertrauens in die internationalen Lieferketten maximal zu profitieren, gehen wir jetzt in die Offensive. Wir haben für Sie eine Auswahl von 10 Positionen getroffen, die sowohl den KI-Boom als auch die unverzichtbare Transformation der Energiewelt abdeckt. Um unseren EMpfehlungen zu folgen können Sie die TB-Daily im Einzelabruf oder im Abo über diesen Link nutzen.





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