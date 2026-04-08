Thallwitz (ots) -Ein ungewöhnlicher "Bewerber" sorgt derzeit für Aufmerksamkeit: Der siebenjährige Micha aus Sinsheim bewarb sich bei der Stadt als Spielplatzprüfer - mit Anschreiben, Lebenslauf und sogar Gehaltsvorstellung. Seine Idee: Spielplätze sollten nicht nur sicher sein, sondern auch "richtig gut getestet" werden. Gemeinsam mit städtischen Prüfern durfte er tatsächlich Geräte wie Rutschen, Schaukeln und Kletterseile testen und sogar kontrollieren, ob Schrauben fest sitzen oder Balken beschädigt sind.Der Junge zeigt im Grunde genau das, worum es beim Spielplatzbetrieb geht: Jemand muss regelmäßig hinschauen, testen und hinterfragen, ob wirklich alles sicher ist. Viele Gefahren entstehen nicht plötzlich, sondern schleichend - eine lockere Schraube, ein beschädigtes Seil oder ein morscher Balken. Ohne regelmäßige Kontrollen bleiben solche Risiken oft lange unentdeckt. Hier erfahren Sie, warum systematische Prüfungen entscheidend sind und welche Sicherheitsmängel auf Spielplätzen besonders häufig übersehen werden.Systematische Prüfungen: Pflicht und PraxisSpielplätze sind keine rechtsfreien Räume, sondern unterliegen klaren gesetzlichen Vorgaben. Für die Planung und den Bau von Spielplätzen ist insbesondere die DIN 18034 maßgeblich. Die DIN EN 1176 hingegen regelt die allgemeinen Anforderungen an Spielgeräte sowie deren Betrieb, Inspektion und Wartung. Dennoch zeigt die Praxis, dass diese Anforderungen nicht immer konsequent umgesetzt werden.Ein zentrales Problem liegt in der fehlenden Sachkunde. Häufig übernehmen Personen die Kontrolle von Spielplätzen, ohne über die notwendige Qualifikation zu verfügen. Bildlich gesprochen erfolgt die Prüfung "ohne Führerschein". Dadurch werden relevante Risiken entweder gar nicht erkannt oder falsch bewertet. Gleichzeitig fehlt es vielerorts an einem fundierten Verständnis dafür, worauf bei Inspektionen konkret zu achten ist.Hinzu kommt, dass vorhandene Prüfberichte nicht immer die notwendige Aufmerksamkeit erhalten. Zwar werden Prüfprotokolle erstellt, doch deren Inhalte werden nicht ausreichend interpretiert oder in konkrete Maßnahmen überführt. In vielen Fällen verbleiben sie unbearbeitet im Archiv.Organisatorische Folgen und HaftungsrisikenDiese Versäumnisse bleiben nicht ohne Konsequenzen. Für Betreiber - etwa Kommunen, Wohnungsunternehmen oder freie Träger - entsteht ein erhebliches, oft unterschätztes Haftungsrisiko. Kommt es zu einem Unfall, rückt schnell die Frage in den Fokus, ob Kontrollen ordnungsgemäß durchgeführt und dokumentiert wurden.Gleichzeitig führt eine unzureichende Prüfstruktur häufig zu einem Wartungsstau. Kleinere Schäden werden nicht rechtzeitig behoben und entwickeln sich schrittweise zu größeren Problemen. In der Folge steigt der Investitionsbedarf, während sich die Lebensdauer der Anlagen verkürzt.Häufig übersehene Mängel und ihre RisikenNeben organisatorischen Defiziten gibt es eine Reihe konkreter Gefahrenquellen, die im Alltag häufig unterschätzt oder übersehen werden. Besonders kritisch ist der Zustand des Fallschutzes. Materialien wie Sand oder Kies sollen Stürze abfedern und fungieren gewissermaßen als "Airbag" für Kinder. Verdichten sich diese Materialien jedoch durch Witterung oder intensive Nutzung, verlieren sie ihre dämpfende Wirkung.In extremen Fällen verhärtet sich der Untergrund so stark, dass er einem festen Boden ähnelt. Stürze können dann schwere bis lebensgefährliche Verletzungen verursachen. Auch tragende Holzkonstruktionen erweisen sich in der Praxis häufig als Schwachstelle. Insbesondere Kopfbalken von Schaukeln sind häufig von innen heraus beschädigt oder bereits marode.Ein weiteres Problemfeld sind angrenzende bauliche Elemente. Nicht zulässige Zäune, etwa Jägerzäune, können zu Schnittverletzungen führen oder im schlimmsten Fall Strangulationsgefahren darstellen. Auch Spielzeugboxen sind problematisch, da Kinder sich daran klemmen oder quetschen können und die aufstellende Person haftet.Gefahr durch Umwelt und WitterungNeben technischen und baulichen Aspekten spielt auch die natürliche Umgebung eine entscheidende Rolle. Die trockenen Sommer der vergangenen Jahre haben viele Bäume geschwächt und anfälliger für Schäden gemacht. In der Folge nimmt die Totholzbildung zu, wodurch Äste unvermittelt abbrechen und herabfallen können.Gerade auf Spielplätzen entsteht dadurch eine zusätzliche Gefahrenquelle, die gezielte fachliche Bewertungen erfordert.Verantwortung ernst nehmenDer Fall des siebenjährigen Micha mag auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen, doch er lenkt den Blick auf ein grundlegendes Thema. Spielplätze sind Orte, an denen Kinder sich frei entfalten sollen, gleichzeitig aber besonderen Schutz benötigen.Regelmäßige und fachgerechte Kontrollen bilden dabei die zentrale Grundlage. Entscheidend ist jedoch die Haltung: Prüfungen dürfen nicht als bloße Formalität verstanden werden, sondern als kontinuierliche Aufgabe. Denn Sicherheit entsteht nur durch konsequentes und verantwortungsbewusstes Handeln.Über Christian Veit:Christian Veit ist Gründer von WADIKI - einem All-in-One-Service für öffentliche Spielplätze. Das System vereint Planung, Montage, Wartung, Inspektion und Cloud-gestützte Verwaltung. Kommunen, Kitas und Schulen profitieren von vereinfachten Abläufen und Rechtssicherheit. WADIKI schafft Transparenz, spart Kosten und unterstützt bei der Budgetplanung. Wie WADIKI die Spielplatzverwaltung ganzheitlich neu definiert, erfahren Sie hier: https://wadiki-spielplatz.de/Pressekontakt:WADIKIGeschäftsführer: Christian VeitE-Mail: info@wadiki-spielplatz.deWebsite: www.wadiki-spielplatz.deOriginal-Content von: WADIKI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177224/6251071