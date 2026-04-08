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Dow Jones News
08.04.2026 09:39 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Waffenruhe löst Aktienrally aus - Ölpreise fallen stark

DJ MÄRKTE ASIEN/Waffenruhe löst Aktienrally aus - Ölpreise fallen stark

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Mit einer Erleichterungsrally haben die Aktienmärkte in Ostasien am Mittwoch darauf reagiert, dass sich die USA und Iran unter Vermittlung Pakistans auf eine zweiwöchige Waffenruhe geeinigt haben. Zugleich gaben die Ölpreise im asiatischen Handel stark nach, denn die Straße von Hormus soll Iran zufolge mit bestimmten Einschränkungen für den Schiffsverkehr wieder geöffnet werden. Brent-Öl verbilligt sich um rund 15 Prozent auf 93 Dollar.

In Tokio ging es für den Topix um 3,4 Prozent nach oben. Am stärksten erholte sich in der Region die Börse in Seoul, die als besonders technologielastig gilt; der Kospi machte einen Satz um 6,9 Prozent. In Hongkong lag der HSI im Späthandel 3,2 Prozent höher, der Composite in Shanghai ging mit einem Plus von 2,7 Prozent aus dem Tag. In Sydney zog der S&P/ASX-200 um 2,6 Prozent an.

Der US-Dollar ging zuletzt auf breiter Front schwach, weil er mit der neuen Entwicklung als sicherer Hafen zunächst weniger gesucht ist und weil die niedrigeren Ölpreise auch eine geringere Dollar-Nachfrage zur Folge haben dürften. Der Euro stieg auf 1,1692 Dollar, verglichen mit Ständen um 1,1600 am Vorabend in den USA. Der Yen erholte sich auf 158,23 je Dollar, nach rund 159,50. An den Anleihemärkten sanken die Renditen, weil, die niedrigeren Ölpreise Sorgen vor stark steigenden Inflationsraten mildern, mithin als weitere Folge auch vor steigenden Leitzinsen.

Gesucht waren allen voran die unter anderem wegen ihrer oft hohen Bewertungen als besonders zinsreagibel geltenden Technologieaktien. In Tokio stieg deren Subindex um 5,5 Prozent, in Hongkong um 4,4 Prozent. Dort legte der Index der Basismetallwerte aber noch stärker zu - um 6,0 Prozent.

Unter den Einzelwerten aus dem Technologiebereich machten in Seoul Samsung und SK Hynix Kurssprünge um 7,1 bzw. 12,84 Prozent. Hier wirkten zusätzlich starke Quartalszahlen von Samsung vom Vortag nach. In Tokio ging es für die Halbleiteraktie Advantest um 13,6 Prozent nach oben, für die Aktie des Technologieinvestors Softbank um 7,2 Prozent. In Hongkong machten SMIC einen Satz um 10,3 Prozent.

Erholt zeigten sich auch die Kurse von Apple-Zulieferern, nachdem ein Bloomberg-Bericht für Beruhigung sorgte, dem zufolge das erste faltbare Handy der iPhone-Ikone weiterhin planmäßig im September dieses Jahres erscheinen soll. Hon Hai Precision Industry (Foxconn) gewannen in Taipeh 1,8 Prozent, TSMC 4,8 Prozent. In China verbesserten sich Lens Technology um 5,4, Goertek um 5,4 und Luxshare Precision Industry um 7,4 Prozent, in Hongkong AAC Technologies um 7,7 Prozent. In Tokio verteuerten sich Murata Manufacturing um 5,7 Prozent, in Seoul LG Innotek um 6,6 Prozent. Ein Bericht von Nikkei Asia hatte am Dienstag noch besagt, dass Apple bei der Testphase des Faltgeräts auf einige Herausforderungen stoße, die die Produktion verzögern könnten.

Zu den Verlierern gehörten in der gesamten Region wegen der sinkenden Ölpreise Aktien aus dem Energiesektor. In Tokio gaben Inpex um 6,2 Prozent nach, in Hongkong CNOOC um 6,0 Prozent und in Sydney Woodside Energy um 10,5 Prozent. Der entsprechende Subindex in Hongkong lag 1,7 Prozent im Minus, in Tokio 3,6 Prozent. 

INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.951,80  +2,6    +2,7      08:00 
Topix 500 (Tokio)     2.943,77  +3,4   +10,7      08:00 
Kospi (Seoul)       5.872,34  +6,9   +39,3      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   25.924,03  +3,2    +1,2      10:00 
Shanghai-Composite     3.995,00  +2,7    +0,6      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.008,36  +1,0    +7,8      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   7.218,98  +3,6   -16,5      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.691,28  +0,9    +0,7      10:00 
 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Di, 09:08 % YTD 
EUR/USD           1,1690  +0,8   1,1594     1,1537  -0,5 
EUR/JPY           184,99  -0,0   185,02     184,44  +0,5 
EUR/GBP           0,8704  -0,2   0,8718     0,8717  -0,1 
USD/JPY           158,23  -0,9   159,61     159,86  +1,0 
USD/KRW          1.475,00  -1,4  1.496,43    1.504,89  +2,4 
USD/CNY           6,8246  -0,5   6,8567     6,8731  -2,4 
USD/CNH           6,8213  -0,5   6,8546     6,8751  -2,2 
USD/HKD           7,8304  -0,1   7,8357     7,8366  +0,6 
AUD/USD           0,7067  +1,3   0,6975     0,6909  +5,9 
NZD/USD           0,5835  +1,8   0,5730     0,5699  +1,4 
BTC/USD          71.676,52  +3,4 69.301,25    68.504,70 -18,3 
 
 
ROHOEL           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           96,30 -14,7   -16,65     112,95 
Brent/ICE           93,08 -14,8   -16,19     109,27 
 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.813,80  +2,4   111,30    4.702,50 
Silber            77,00  +5,6    4,07      72,93 
Platin           2.024,95  +3,4   67,40    1.957,55

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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April 08, 2026 03:08 ET (07:08 GMT)

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