"Buy & Build" ist nach wie vor die wichtigste Wertsteigerungsstrategie von Private Equity. Doch obwohl sie so wichtig sind, scheitern "Buy & Build"-Projekte immer wieder. Doch warum ist das der Fall? Und wie geht es nachhaltig besser? Eric Blumenthal, Partner bei Aurelius Wachstumskapital, sieht drei typische Fehler immer wieder. Er hat einen essentiellen Ratschlag für alle Private Equity Professionals: "Haben Sie keine Angst vor der Integration! Sie muss als Wettbewerbsvorteil verstanden werden." Problematisch wird es aus seiner Sicht, wenn Unternehmen zugekauft werden, ohne sie nur einmal besucht zu haben - wie es der Partner durchaus schon am Markt beobachtet hat. Das erwartet Sie in diesem Talk: • Welche typischen Fehler fast alle Private-Equity-Investoren machen • Wie sich die typischen "Buy & Build"-Fallen vermeiden lassen und welche Rolle eine gute Integration dabei spielt • Wie eine gute Integration zum Wettbewerbsvorteil wird und warum das Ebitda-Wachstum nicht die entscheidende Währung sein darf • Wie Aurelius Wachstumskapital selbst die Integration bei Connexta konkret angegangen ist _________________________________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie gerne unseren Kanal: Spotify: https://open.spotify.com/show/24SA4JlFQdtz55IHOZbSwJ Amazon Music: https://music.amazon.de/podcasts/fe8c802d-dbac-453d-bdbf-61e62121dcdc/finance-podcast Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/finance-podcast/id1568460928