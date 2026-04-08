Linz (www.anleihencheck.de) - Die Tschechische Notenbank (CNB) hält Kurs: Bei der jüngsten Sitzung am 19. März blieb der Leitzins unverändert bei 3,5%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Doch die Ruhe täusche. Wie auch die EZB beobachte die CNB die Lage im Iran und die daraus resultierenden Ölpreis-Risiken genau. Zwar habe die Inflation am 7. April mit 1,9% leicht unter den Erwartungen (2,0%) gelegen, der Trend zeige jedoch klar nach oben. Aktuell verschaffe der positive Realzins (Differenz Leitzins zu Inflation) von knapp 1,5% der Notenbank noch Spielraum - langfristig werde sie aber auf den Preisdruck reagieren und die Zinsen anheben müssen. Diese Aussicht dürfte die Krone (CZK) nachhaltig stärken. Für Käufer biete das aktuelle Niveau um 24,50 CZK eine attraktive Einstiegschance. Besonders für deutsche und österreichische Unternehmen mit Lohnfertigung in Tschechien sei jetzt ein interessanter Zeitpunkt, Lohnkosten über Terminsicherungen planbar zu machen. (08.04.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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