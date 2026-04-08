Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit Spannung haben die Akteure an den Finanzmärkten auf das Auslaufen des neuen, verlängerten Ultimatums von Donald Trump gewartet, so die Analysten der Helaba.Friedenshoffnungen hätten sich im Vorfeld angesichts der undurchsichtigen Nachrichtenlage und der wechselseitigen Drohungen zunächst zerschlagen und zu Wochenbeginn hätten die Ölnotierungen wieder zugelegt. Nach den Ereignissen der Nacht und der verkündeten Waffenruhe zeichne sich eine Entspannung ab und mit nachgebenden Energiepreisen würden sich die anderen Marktsegmente erholen können. Allerdings werde in den kommenden Wochen zu bewerten sein, wie groß und nachhaltig die Schäden an den Energieförderanlagen seien. Die Ölpreise würden wohl nicht unmittelbar auf das Vorkriegsniveau zurückfallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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