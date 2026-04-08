Weiden (www.fondscheck.de) - Wir erleben ein Déjà-vu zu 2025, aber mit härteren Bandagen, so die Experten von Robert Beer Investment.Während man Zölle weghandeln könne, würden sich blockierte Seewege wie die Straße von Hormus nicht wegdiskutieren lassen. Es entstehe physische Knappheit von Öl, Gas, Helium und Dünger. Rohstoffmangel könne man nicht per Dekret heilen und die US-Notenbank stecke in einem Dilemma zwischen Inflationsbekämpfung und Rezessionssorge. Aktuell finde gerade bei Tech-Werten eine Marktbereinigung statt, während Energiekonzerne von der Knappheit profitieren würden. Somit sei mit erhöhter Volatilität zu rechnen. Historisch würden Langfristanleger mit der Maxime "Kaufen, wenn es kracht" belohnt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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