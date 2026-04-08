Volkswagen will erst Ende des Jahrzehnts neue Elektromodelle seiner Stammmarke VW in den USA einführen, der Fokus soll bis dahin weiter auf dem ID.4 und dem ID. Buzz liegen. Auch für den kommenden E-Kleinwagen ID. Every1 sieht US-Chef Kjell Gruner trotz der Rivian-Technologie in den USA keinen Markt. Dies hat Kjell Gruner in einem Mediengespräch in New York erzählt und die Zentrale in Wolfsburg hat es der "Automobilwoche" mittlerweile bestätigt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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