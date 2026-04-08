© Foto: DroneShieldGleich zwei Schlüsselpositionen werden neu besetzt. Der Markt reagiert empfindlich auf den Umbruch an der Spitze.DroneShield steht vor einem tiefgreifenden Führungswechsel - und die Börse reagiert nervös. CEO und Managing Director Oleg Vornik tritt nach mehr als einem Jahrzehnt an der Spitze zurück, auch Chairman Peter James wird sich bei der kommenden Hauptversammlung nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Zum neuen Vorstandschef wurde der bisherige Chief Product Officer Angus Bean ernannt, der bereits seit 2016 im Unternehmen tätig ist und als zentraler Architekt der Technologie gilt. James begründete die Entscheidung mit den Worten: "Angus leitete die Entwicklung der Produkte, für die wir am …Den vollständigen Artikel lesen
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