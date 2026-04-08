Künstliche Intelligenz benötigt mehr als nur Rechenpower. Ohne massiven Arbeitsspeicher bleiben selbst die modernsten Hochleistungsrechner wirkungslos. Micron Technology sitzt hierbei an der entscheidenden Schnittstelle und liefert die Hardware für den KI-Boom. Nun ordnen auch die Analysten der UBS den Titel neu ein. Die Aktie von Micron zeigt sich aktuell in Top-Form. Die Analysten der UBS haben ihr Kursziel für das Papier jüngst auf 535 Dollar angehoben, was einem Potenzial von über 40 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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