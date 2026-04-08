Nasdaq Prognose & Analyse für Mittwoch, den 08.04.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.086 Punkten. Der Nasdaq konnte sich bis zum Mittag erholen, gab nachfolgend die Gewinne wieder ab. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag setzte sich die Schwäche weiter fort. Der Index konnte sich erst knapp unter der 23.800 Punkte-Marke erholen und wieder aufwärtslaufen. Das Kaufinteresse hat übergeordnet bis zum Handelsschluss angehalten. Der Nasdaq konnte einen Tagesschluss über der 24.200 Punkte-Marke formatieren. Im Rahmen des Frühhandels ging es mit Dynamik aufwärts. Die 25.000 Punkte-Marke ist im Zuge der Erholungsbewegung erreicht worden.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100.cash

? Key Takeaways

Bullische Grundstruktur intakt: Die Nasdaq Analyse zeigt sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart ein aufgehelltes Bild, insbesondere durch den Ausbruch über die SMA200 - ein wichtiges Stärke-Signal.

Die Nasdaq Analyse zeigt sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart ein aufgehelltes Bild, insbesondere durch den Ausbruch über die SMA200 - ein wichtiges Stärke-Signal. 25.000 Punkte als Schlüsselmarke: Für die Nasdaq Prognose bleibt entscheidend, ob sich der Index über 25.047 Punkten stabilisieren kann - darüber weiteres Aufwärtspotenzial, darunter erhöhte Rücksetzergefahr.

Für die Nasdaq Prognose bleibt entscheidend, ob sich der Index über 25.047 Punkten stabilisieren kann - darüber weiteres Aufwärtspotenzial, darunter erhöhte Rücksetzergefahr. Kurzfristig erhöhtes Korrekturrisiko: Trotz bullischer Struktur überwiegt mit 60 - das bearishe Szenario, was auf einen eher seitwärts bis abwärts gerichteten Handel im Tagesverlauf hindeutet.

Der Nasdaq startete gestern bei 24.086 Punkten in den Handel und konnte sich zunächst bis zum Mittag stabilisieren. Im weiteren Verlauf wurden die Gewinne jedoch wieder abgegeben, bevor sich mit Beginn des US-Handels zusätzliche Schwäche zeigte.

Erst knapp unterhalb der Marke von 23.800 Punkten setzte eine Stabilisierung ein. Von dort aus etablierte sich eine Erholungsbewegung, die bis zum Handelsschluss anhielt. Der Nasdaq beendete den Tag schließlich oberhalb von 24.200 Punkten.

Im Frühhandel zeigte sich anschließend deutliche Dynamik auf der Oberseite. In diesem Zuge konnte die wichtige Marke von 25.000 Punkten erreicht werden.

Nasdaq Analyse im Stundenchart - kurzfristiger Ausblick

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1h-Chart bewegte sich der Nasdaq zunächst im Bereich der SMA50 (24.288 Punkte). Ein kurzfristiger Ausbruch über die SMA20 (24.504 Punkte) konnte nicht gehalten werden, wodurch es erneut zu Rücksetzern unter beide gleitenden Durchschnitte kam.

Erst am Nachmittag gelang die Stabilisierung mit anschließendem Rebreak über SMA20 und SMA50. Der dynamische Anstieg im Frühhandel hat das Chartbild deutlich aufgehellt....

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