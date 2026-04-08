DAX Prognose für Mittwoch, 08.04.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.131 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte sich mit Aufnahme des Xetra Handels deutlich und dynamisch erholen. Es ging im Zuge der Aufwärtsbewegung am Vormittag bis knapp über die 23.400 Punkte. Die gesamte Bewegung wurde nachfolgend wieder abverkauft. Der Index setzte zunächst bis an die 23.100 /23.050 Punkte zurück, konsolidierte den Rücksetzer, gab am Nachmittag aber weiter deutlich nach. Es wurde gestern ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich zogen die Notierungen wieder an, der DAX konnte sich am Abend wieder in den Bereich der 23.100 Punkte schieben. Der DAX ging bei 23.222 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Key Takeaways

DAX aktuell über 24.000 Punkten stabilisiert: Der Index zeigt im Frühhandel deutliche Stärke und hat wichtige technische Marken zurückerobert, was kurzfristig positiv zu werten ist.

Der Index zeigt im Frühhandel deutliche Stärke und hat wichtige technische Marken zurückerobert, was kurzfristig positiv zu werten ist. DAX Prognose bleibt leicht bullisch: Solange der DAX über 24.111 Punkten bleibt, sind weitere Anstiege in Richtung 24.300 bis 24.600 Punkte wahrscheinlich.

Solange der DAX über 24.111 Punkten bleibt, sind weitere Anstiege in Richtung 24.300 bis 24.600 Punkte wahrscheinlich. Risiko bei Rückfall unter Schlüsselmarken: Unterhalb von 24.111 Punkten drohen Rücksetzer bis in den Bereich um 23.850 Punkte und tiefer.

Der DAX startete gestern bei 23.131 Punkten in den vorbörslichen Handel und zeigte zunächst eine dynamische Erholung. Im Tagesverlauf wurde ein Hoch knapp über 23.400 Punkten erreicht, bevor die Gewinne vollständig abgegeben wurden.

Im weiteren Verlauf rutschte der Index bis in den Bereich von 23.100 bis 23.050 Punkten ab und setzte die Schwäche am Nachmittag fort. Trotz zwischenzeitlicher Stabilisierung wurde ein negativer Xetra-Handelstag verzeichnet.

Nachbörslich konnte sich der DAX jedoch wieder erholen und schloss den Tag bei 23.222 Punkten.

Im heutigen Frühhandel zeigt sich ein deutlich stärkeres Bild: Der DAX aktuell notiert über der Marke von 24.000 Punkten und konnte sich oberhalb dieser Schwelle etablieren.

Marktbreite und Einzelwerte

Von den 40 DAX-Werten konnten lediglich 9 Titel zulegen, während 31 Aktien im Minus schlossen.

Top-Gewinner:

BASF +2,26 %

Hannover Rück +1,34 %

Brenntag +0,97 %

Schwächste Werte:

Heidelberg Materials -4,38 %

Qiagen -3,57 %

adidas -2,60 %...

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