Im Oktober 2025 markierte der Bitcoin (BTC) noch ein Allzeithoch bei 126.219 US-Dollar. Ein Kursniveau, das heute, gut sechs Monate später, schon fast utopisch anmutet. Seither kennt der BTC im Grunde nur noch eine Richtung: abwärts. Daher fragen sich viele Anleger nun, ob der BTC nun seinen Boden bei rund 70.000 US-Dollar gefunden hat. Für die Klärung des zu erwartenden kurz- und mittelfristigen Verlaufs des Bitcoins ist die Betrachtung des Tages- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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