



SINGAPUR, April 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vistra hat heute die Ernennung von Damian Leach zum Chief AI & Digital Officer bekannt gegeben. Diese neu geschaffene Führungsposition soll die Kompetenzen der Gruppe als branchenführendes, digital ausgerichtetes und KI-gestütztes Professional-Services-Unternehmen weiter stärken, um die Kundenerfahrung, Vernetzung und operative Konsistenz nachhaltig zu stärken.

Damian stößt zu Vistra in einer für die globale Corporate-Services-Branche entscheidenden Phase: Kunden sehen sich mit zunehmender regulatorischer Komplexität konfrontiert und künstliche Intelligenz verändert Dienstleistungen und Kundenerfahrungen rasant. Mit seiner Ernennung unterstreicht Vistra sein kontinuierliches Engagement für die globale Kundenbetreuung. Vistra ist weltweit in nahezu allen Jurisdiktionen vertreten und kann auf einen großen Pool an Branchenexperten sowie fortschrittliche digitale und KI-basierte Kompetenzen zurückgreifen. Damit bietet das Unternehmen seinen Kunden die Sicherheit, ihre Geschäfte sowohl auf lokalen als auch auf internationalen Märkten zielstrebig auszubauen.

Kim Jenkins, CEO von Vistra, erklärte: "Kunden wünschen sich heute Verlässlichkeit, Klarheit und fundierte Expertise, um in einem zunehmend komplexen globalen Umfeld sicher agieren zu können. Die Ernennung von Damian zum Chief AI & Digital Officer markiert den nächsten wichtigen Schritt in unserer Strategie. Im vergangenen Jahr haben wir die Grundlagen unserer globalen digitalen Plattform ausgebaut, um Kunden besser mit ihrem Portfolio an Dienstleistungen in den Bereichen Rechtseinheiten, Rechnungswesen, Steuern und Personalwesen zu vernetzen."

"Diese Investitionen bilden das digitale Rückgrat eines global harmonisierten Betriebsmodells. Sie ermöglichen es unseren Mitarbeitern, Kunden noch effektiver zu betreuen, und geben unseren Kunden die Möglichkeit, jederzeit und überall über eine einheitliche 'Benutzeroberfläche' mit uns zu interagieren, um ihr Portfolio an Rechtseinheiten, ihre Rechnungslegungs- und Steueranforderungen sowie ihre Personal- und Lohndaten einsehen und verwalten zu können. Es geht darum, die bestmögliche Kundenerfahrung zu schaffen und unseren Kunden die Freiheit zu geben, sich auf ihre strategischen Prioritäten zu konzentrieren."

Damian verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung groß angelegter Technologie- und Digitalisierungsprojekte in stark regulierten, globalen Organisationen. Während seiner über 20-jährigen Karriere war Damian 13 Jahre lang in globalen Funktionen im Bereich Bankentechnologie tätig, leitete globale Teams und arbeitete als CTO eines globalen Fortune-500-SaaS-Anbieters. Zuletzt war Damian als Global CIO bei Seaco tätig, das später mit Textainer fusionierte und so zum weltgrößten und am stärksten diversifizierten Containerleasing-Unternehmen wurde. Bei Seaco verantwortete er die Modernisierung und den Ausbau der unternehmensweiten Technologiekapazitäten und erhielt dafür mehrere Innovationspreise der Branche.

Damian Leach sagte: "Vistra ist mit seiner globalen Reichweite, seiner fundierten Fachkompetenz im Bereich regulatorischer Dienstleistungen und dem langjährigen Vertrauen seiner Kunden einzigartig positioniert. Ich freue mich sehr darauf, zu einem Zeitpunkt zur Gruppe zu stoßen, an dem sich eine klare Chance bietet, moderne digitale Technologien, Automatisierung und KI-gestützte Dienste einzusetzen, um Kunden sicher und schnell mit den Daten und der Expertise zu verbinden, die sie benötigen. Mein Fokus wird darauf liegen, leistungsfähige strategische Dienstleistungen aufzubauen, unsere weltweiten Abläufe zu harmonisieren und globale Plattformen zu entwickeln, die die Kundenerfahrung aufwerten - um so für unsere Kunden und Investoren in der gesamten Gruppe echten Mehrwert zu schaffen."

Damian ist stolzer Bürger Singapurs und wird von Singapur aus tätig sein, dem globalen Hauptsitz von Vistra. Dies spiegelt die zentrale Rolle der Region für die globalen Aktivitäten der Gruppe und das zukünftige Marktwachstum wider.

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Über Vistra

Vistra ist ein führender Anbieter von wesentlichen Dienstleistungen für Unternehmen, die Firmen und Private-Equity-Fonds dabei unterstützen, über den gesamten Geschäfts- und Investitionszyklus hinweg zu wachsen.

Bei Vistra ist Fortschritt unser Antrieb. Als verlässlicher Partner unserer Kunden ist es unsere Aufgabe, die Reibungsverluste zu beseitigen, die mit der Komplexität des globalen Geschäftslebens einhergehen. Wir begleiten Unternehmen und Private-Capital-Manager entlang des gesamten Unternehmens- und Private-Capital-Lebenszyklus. Ob globale Lohn- und HR-Prozesse, Steuer- und Buchhaltungsdienstleistungen oder Beteiligungsmanagement und regulatorische Compliance - wir räumen im Hintergrund die operativen und administrativen Hürden aus dem Weg, die Unternehmen am Wachsen hindern. Mit mehr als 9.000 Experten in über 50 Märkten beschleunigen wir Fortschritt, optimieren Prozesse und reduzieren Risiken - ganz gleich, welche Ziele Sie verfolgen.

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