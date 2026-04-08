Steffen Ritter ist Geschäftsführer des Instituts Ritter. Außerdem ist er Autor, Trainer, Redner und Mitinitiator des Jungmakler Awards. Für AssCompact gibt er Maklern in seiner monatlich erscheinenden Kolumne praktische Tipps, um besondere und alltägliche Herausforderungen zu meistern. Neukunden gewinnen hat sich verändert. Streuverluste sind hoch, Kaltakquise kostet Energie - und ohne klare Positionierung bleibt digitale Werbung teuer. Die Lösung liegt in Spezialisierung, klarem Nutzen und intelligenter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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