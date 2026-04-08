8. April 2026 - Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien / IRW-Press / Southern Cross Gold Consolidated Ltd ("SXGC", "SX2" oder das "Unternehmen") (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) (- https://www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-large-drill-program-in-2026-at-world-class-gold-antimony-project-in-australia/ -) gibt bekannt, dass das Unternehmen einen (endgültigen) Kurzprospekt (den "Rahmenprospekt") eingereicht und eine Empfangsbestätigung dafür erhalten hat. Der Rahmenprospekt wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden der Provinzen British Columbia, Alberta und Ontario eingereicht und ermöglicht es dem Unternehmen, über einen Zeitraum von 25 Monaten von Zeit zu Zeit Stammaktien, Optionsscheine, Schuldverschreibungen, Zeichnungsscheine und Einheiten oder eine beliebige Kombination davon im Wert von bis zu 700 Millionen CAD zum Verkauf anzubieten und auszugeben.

In Kanada ist ein Basis-Rahmenprospekt ein standardmäßiges Regulierungsinstrument, das von an der TSX notierten Unternehmen verwendet wird, um Wertpapiere für den Verkauf vorab zu qualifizieren. Er entspricht in seiner Zweckbestimmung einem australischen Rahmenprospekt gemäß dem Corporations Act 2001 (Cth), da er es einem Unternehmen ermöglicht, den entsprechenden behördlichen Prüfprozess im Voraus abzuschließen und dann einzelne Emissionen schnell durchzuführen, indem zum Zeitpunkt jeder Kapitalbeschaffung ein Kurzform-Prospektergänzung eingereicht wird. Dies ist gängige Praxis unter etablierten, an der TSX notierten Bergbau- und Erschließungsunternehmen, die im Sinne einer umsichtigen Finanzverwaltung ständige Rahmenprospektfazilitäten unterhalten. Wichtig ist, dass Wertpapiere, die im Rahmen eines Rahmenprospektnachtrags an Anleger ausgegeben werden, in Kanada keiner viermonatigen obligatorischen Haltefrist unterliegen, was einen effizienteren und kostengünstigeren Zugang zu einem breiten institutionellen Anlegerkreis ermöglicht.

Das Unternehmen hat derzeit keine unmittelbaren Pläne, Wertpapiere im Rahmen des Rahmenprospekts auszugeben, und wird möglicherweise niemals Wertpapiere im Rahmen des Rahmenprospekts ausgeben. Die Einreichung des Rahmenprospekts sollte nicht als Hinweis auf eine bevorstehende Kapitalbeschaffung interpretiert werden. Vielmehr spiegelt sie eine solide Finanzmanagementpraxis wider - sie stellt sicher, dass das Unternehmen über die regulatorische Infrastruktur verfügt, um effizient zu handeln, falls und sobald die Marktbedingungen und Projektmeilensteine dies angemessen erscheinen lassen. Da SXGC bei Sunday Creek eine kapitalintensive Vorentwicklungsphase durchläuft, ist die Fähigkeit, zeitnah und kosteneffizient auf die Kapitalmärkte zuzugreifen, ein wichtiger Bestandteil der Finanzierungsstrategie des Unternehmens. Der Rahmenprospekt bietet die Flexibilität, Kapital in Tranchen entsprechend den Projektmeilensteinen zu beschaffen, ohne dass für jedes Angebot ein vollständiger behördlicher Prüfprozess erforderlich ist. Die konkreten Bedingungen künftiger Angebote im Rahmen des Rahmenprospekts werden zum Zeitpunkt des jeweiligen Angebots festgelegt und in einem entsprechenden Prospektnachtrag offengelegt, der bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wird. Der Rahmenprospekt stärkt zudem die Position von SXGC als großes Unternehmen in der Vorentwicklungsphase, was im Einklang mit der institutionellen Governance und der Kapitalmarktfähigkeit steht, die von einem Unternehmen dieses Profils erwartet werden. Das Unternehmen benötigt im Zusammenhang mit jeder zukünftigen Emission möglicherweise die Zustimmung der Aktionäre gemäß den ASX-Notierungsvorschriften.

Eine Kopie des Rahmenprospekts und die diesbezügliche endgültige Empfangsbestätigung der British Columbia Securities Commission sind im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter http://www.sedarplus.ca verfügbar.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Provinz, einem Bundesstaat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Provinz, dieses Bundesstaates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 registriert und werden dementsprechend weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten, ihrer Besitzungen und anderer Gebiete, die ihrer Gerichtsbarkeit unterliegen, oder an eine US-Person, für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten, verkauft oder geliefert, es sei denn, dies geschieht gemäß den geltenden Ausnahmen v en Registrierungsanforderungen.

Über Southern Cross Gold Consolidated Ltd.

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) erschließt ein führendes Gold-Antimon-Projekt im Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt, das sich 60 km nördlich von Melbourne befindet. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung an einem Tier-1-Standort mit hochgradigen Bohrergebnissen, darunter 81 zusammengesetzte Abschnitte mit über 100 g/t Au aus 114,8 km Bohrungen. Die Mineralisierung folgt einer "Golden Ladder"-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, wobei Strukturen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.100 m untersucht wurden.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Dual-Metall-Profil noch verstärkt. Das Unternehmen verfügt über ein kritisches Mineral, das die westliche Welt benötigt. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon, einem kritischen Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten.

Technische Fundamentaldaten stärken das Investitionspotenzial weiter, da vorläufige metallurgische Untersuchungen eine nicht-refraktäre Mineralisierung zeigen, die für die konventionelle Aufbereitung geeignet ist, sowie Goldausbeuten von 93 % bis 98 % durch Schwerkraftabscheidung und Flotation.

Mit einer starken Liquiditätslage, 1.392 Hektar strategischem Grundbesitz und einem umfangreichen 200-km-Bohrprogramm, das bis zum ersten Quartal 2027 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben und Meilenstein für Meilenstein zu erreichen.

Zur Einhaltung der ASX-Vorschriften: Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Qualifizierte/kompetente Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich der Informationen zu den Explorationsergebnissen bei Sunday Creek, wurden unter der Aufsicht von Michael Hudson, Präsident, CEO und Geschäftsführer von SXGC, erstellt oder von ihm erstellt, überprüft, verifiziert und genehmigt. Er ist eine qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101 und eine kompetente Person, die Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy ist. Herr Hudson verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie auf die durchgeführten Aktivitäten, um als kompetente Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu gelten. Herr Hudson stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in die Bekanntmachung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, und dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über gegenwärtige oder historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie "vorgeschlagen", "wird", "vorbehaltlich", "in naher Zukunft", "im Falle", "würde", "erwarten", "bereit" und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören unter anderem: Aussagen bezüglich der Ausgabe von Wertpapieren, sofern vorhanden, im Rahmen eines Nachtrags zum Rahmenprospekt sowie alle damit verbundenen erwarteten Vorteile, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, die Lage auf den Kapitalmärkten, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass die Erwartungen, Annahmen und sonstigen Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant werden; sowie sonstige Risiken, die in den bei den kanadischen und australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada und Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die in Kanada unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca bzw. in Australien unter dem Code SX2 auf www.asx.com verfügbar sind. Die Dokumente sind auch unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Die bei der Erstellung dieser Pressemitteilung zugrunde gelegten Annahmen, die zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, können sich als ungenau erweisen. Daher sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez - Unternehmenssekretärin

mb@southerncrossgold.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsleitung

1305 - 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead - Unternehmensentwicklung

info@southerncrossgold.com.au oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca, stellvertretender Unternehmenssekretär,

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Zweigstelle

Level 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

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www.resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83668Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83668&tr=1



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