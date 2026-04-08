München (ots) -- Erste Kooperation in dieser Form zwischen TikTok und einem deutschen TV-Sender- Fokus auf Live-Content, Creator-Kollaborationen und neue Distributionswege- Gemeinsame Aktivierung rund um Reality-Content und junge ZielgruppenZum Start der neuen Staffel von "Kampf der RealityAllstars" gehen RTLZWEI und TikTok erstmals eine Kooperation ein. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Premiere des erfolgreichen Reality-Formats plattformübergreifend zu inszenieren und neue Maßstäbe in der Verbindung von TV, Streaming und Social Media zu setzen.Im Zentrum der Kooperation stehen zwei zentrale Kampagnenelemente: ein kuratierter TikTok Search Hub sowie ein Live-Event zur Premiere von "Kampf der RealityAllstars". Beide Maßnahmen zahlen gezielt auf Reichweite, Content-Discovery und Community-Interaktion ein - insbesondere in der jungen Zielgruppe.Ein wesentlicher Bestandteil der Kampagne ist der TikTok Search Hub, ein von TikTok kuratierter Themenbereich innerhalb der Suche, der rund um den Start von "Kampf der RealityAllstars" ausgespielt wird. Nutzerinnen und Nutzer, die aktiv nach dem Format suchen, z.B. über die Keywords "Kampf der Realitystars" oder "Kampf der RealityAllstars" sowie die Hashtags kampfderrealitystars, kampfderrealityallstars oder kdrs, werden gezielt in eine gebündelte Content-Umgebung geführt, in der relevante Inhalte priorisiert ausgespielt werden.Der Hub fungiert als zentraler Einstiegspunkt in den Content-Kosmos der neuen Staffel und stärkt die Auffindbarkeit der Inhalte innerhalb der Plattform. Gleichzeitig ermöglicht er eine Verknüpfung zum Streaming-Angebot auf RTL+, wodurch die Brücke zwischen Content-Discovery und Nutzung gezielt gestärkt wird.Herzstück der Aktivierung ist ein umfangreiches TikTok Live-Event zur Premiere am 8. April - parallel zum Start der neuen Staffel auf RTL+. Die Creator Nino Gashi (https://www.tiktok.com/@ninogashi) (2,2 Mio. Follower) und Janni Kip (https://www.tiktok.com/@janni_kip) (500.000 Follower) begleiten den roten Teppich live, führen Interviews mit dem Cast und geben exklusive Einblicke hinter die Kulissen.Der Livestream wird parallel über die Accounts der Creator, dem Kanal von TikTok LIVE Deutschland sowie über die offiziellen TikTok-Kanäle von RTLZWEI ausgespielt. Durch die Bündelung mehrerer Communities entsteht ein skalierter Live-Moment, der hohe Reichweiten mit direkter Interaktion verbindet. Zuschauerinnen und Zuschauer können das Event in Echtzeit verfolgen, Fragen stellen und unmittelbar Teil der Premiere werden. Ergänzt wird das Live-Erlebnis durch Reaktionen auf erste Szenen der neuen Staffel sowie Hinweise auf die Verfügbarkeit bei RTL+.Mit der Kombination aus smarter Content-Distribution im Search Hub und interaktivem Live-Content zur Premiere zeigt die Partnerschaft exemplarisch, wie sich erfolgreiche TV-Formate wie "Kampf der RealityAllstars" in die Dynamiken digitaler Communities übersetzen lassen.Julian Krietsch, Bereichsleiter Channel Strategy & Content Distribution bei RTLZWEI: "Die Zusammenarbeit mit TikTok ist für RTLZWEI ein wichtiger Schritt, um Entertainment-Inhalte plattformgerecht weiterzuentwickeln und neue Formen der Zielgruppen-Ansprache zu etablieren. Insbesondere im Bereich Reality-TV bietet TikTok als contentgetriebene Plattform ideale Voraussetzungen, um Reichweite, Relevanz und Engagement zu steigern."Die neue Staffel "Kampf der RealityAllstars" startet am 15. April bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Über TikTok:TikTok ist die führende Plattform für mobile Kurzvideos. Unser Ziel ist es, Kreativität zu wecken und Freude zu bereiten. TikTok hat seine globalen Hauptsitze in Los Angeles sowie Singapur und weltweit Büros unter anderem in New York, London, Dublin, Paris, Berlin, Dubai, Jakarta, Seoul und Tokio. tiktok.com/aboutÜber RTLZWEI:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. Als "Home of Reality" zeigt der Sender Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps, faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und ausgewählten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6251209