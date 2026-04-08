Baden-Baden/Mainz (ots) -An die Redaktionen Musik, Kultur, VermischtesSWR Jazzpreis 2026 an Olga ReznichenkoPianistin aus Leipzig/Berlin erhalten den ältesten Jazzpreis Deutschlands / Übergabe am 31. Oktober 2026 in LudwigshafenBaden-Baden/Mainz. Der gemeinsam vom Land Rheinland-Pfalz und dem Südwestrundfunk vergebene SWR Jazzpreis geht 2026 an die Pianistin Olga Reznichenko. Die Preisvergabe findet am 31. Oktober 2026 im Rahmen des Festivals Enjoy Jazz im BASF Gesellschaftshaus in Ludwigshafen statt.In der Jurybegründung heißt es: "Bewegung! Das scheint ein Credo von Olga Reznichenko zu sein. Extrem aktiv und extrem vielseitig gestaltet die Pianistin den Sound des aktuellen Jazz aus Deutschland maßgeblich mit. O.R.T. heißt ihr langjähriges Trio (mit Lorenz Heigenhuber und Maximilian Stadtfeld), man kann sie aber darüber hinaus auch an sehr vielen anderen musikalischen Orten treffen: zum Beispiel im Quartett Crutches, in Beatdenker's Polyplay, in Jelena Kuljic Fundamental Interactions, im Ensemble Pauline Réage, im White-Reznichenko Quintett oder der Band Space Schädel. Stilistisch agiert sie agil von Modern- bis Punk-Jazz; ihr künstlerisches Wirken orientiert sich dabei konsequent an einem der Grundpfeiler des Jazz, an seinem Bekenntnis zur Offenheit. Geboren 1989 am Asowschen Meer im russischen Taganrog, hat Olga Reznichenko nach einer klassischen Klavierausbildung zunächst in Rostov und dann in Leipzig bei Richie Beirach und Michael Wollny Jazzpiano studiert. Mit ihr wird in diesem Jahr eine unkonventionelle und gleichzeitig traditionsbewusste Künstlerin geehrt: Pianistisch souverän und intensiv ist ihr Spiel an Klavier, Keyboard und Keytar, furios ihr Umgang mit hochkomplexen Rhythmen und eindrücklich ihre klangliche Gestaltungsfantasie."Ältester deutscher Jazz-Preis, zum 46. Mal verliehenDer SWR Jazzpreis, initiiert von Joachim-Ernst Berendt, ist der älteste Jazzpreis Deutschlands und wird 2026 zum 46. Mal vom Land Rheinland-Pfalz und vom Südwestrundfunk vergeben. Die Jury besteht aus je zwei Vertreter:innen des SWR (Julia Neupert und Konrad Bott) und des Landes Rheinland-Pfalz (Etienne Emard, Dr. Bettina Bohle), einem Entsandten der Deutschen Jazzunion (Keisuke Matsuno) und zwei unabhängigen Musikexpert:innen (Annika Sautter, Ulrich Stock). Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert.Olga Reznichenko in SWR KulturIn der Sendung "SWR Kultur Treffpunkt Klassik" am 8. April 2026 geht es zwischen 10 und 12 Uhr um die Preisträgerin.PreisverleihungDie Preisverleihung und das Konzert mit der Preisträgerin und ihrem neuen Projekt "Olga's Magic Square" findet im Rahmen des "Enjoy Jazz"-Festivals am Samstag, 31. Oktober 2026, 19 Uhr, im BASF Gesellschaftshaus in Ludwigshafen statt.Infos auch auf: http://swr.li/swr-jazzpreis-2026-presseFotos auf www.ARD-foto.deNewsletter "SWR vernetzt": swr.de/swrvernetztnewsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6251208