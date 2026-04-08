Die Deutsche Rohstoff AG treibt ihre Bohrtätigkeit in den USA als Reaktion auf die gestiegenen Ölpreise voran und erweitert ihr Programm für 2026 durch den Einsatz einer dritten Bohranlage. Dank einer zuvor niedrigen Absicherungsquote kann das Unternehmen höhere Terminpreise sichern. Gleichzeitig hat das Unternehmen seinen Anteil an Almonty Industries teilweise verwertet und 9 Mio. Aktien mit einem Gewinn von ca. 100 Mio. EUR verkauft, wodurch die Bilanz gestärkt und das erweiterte Bohrprogramm finanziert werden kann. Angesichts dieser Entwicklungen hat die Deutsche Rohstoff ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 deutlich angehoben. Nach der Aktualisierung unserer Schätzungen kommen wir zu einem neuen Kursziel von 129,00 EUR (zuvor 121,00 EUR). Jede Kursschwäche von Deutsche Rohstoff nach dem heutigen Ölpreisrückgang stellt für Anleger einen attraktiven Einstiegspunkt dar. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/deutsche-rohstoff-ag
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