Munsbach (www.fondscheck.de) - Das Anleihenportfolio des Ethna-AKTIV Fonds (ISIN LU0136412771/ WKN 764930) wurde nicht angepasst, so die Experten von ETHENEA.Es sei gekennzeichnet durch hohe Qualität und eine lange durchschnittliche Laufzeit. Durch den Kauf von zusätzlichen Derivaten auf 30-jährige Bundesanleihen sei die modifizierte Duration von 9,7 auf 11,3 verlängert worden. Der Renditeanstieg des vergangenen Monats habe insbesondere über den hohen Laufzeithebel zu Verlusten geführt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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