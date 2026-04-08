© Foto: Sheldon Cooper - SOPA Images via ZUMA Press WireDie Online-Apotheke Redcare Pharmacy ist schwungvoll in das neue Geschäftsjahr gestartet, wie am Mittwochmorgen vorläufig veröffentlichte Umsatzzahlen zeigen. Redcare Pharmacy: Bislang einer der großen Verlierer 2026 Mit dem Verlauf des bisherigen Börsenjahres können Anlegerinnen und Anleger von Redcare Pharmacy bislang nicht zufrieden sein. Gegenüber dem Jahreswechsel beliefen sich die Verluste am Montagabend auf 45,1 Prozent. Verglichen mit dem Stand vor einem Jahr betrug das Minus sogar fast 73 Prozent. Investoren strafen das Papier ab, weil es der Online-Apotheke trotz fortgesetztem Wachstum noch immer nicht gelingt, profitabel zu wirtschaften. Am Mittwoch zeichnet sich zumindest etwas …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE