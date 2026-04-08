Gleisdorf (ots) -Die psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland erreicht besorgniserregende Ausmaße: Studien zeigen, dass sich rund ein Viertel der Schüler stark belastet fühlt. Viele berichten von Ängsten, Erschöpfung und geringem Wohlbefinden im Schulalltag. Gründe dafür sind vielfältig - von Leistungsdruck über soziale Medien bis hin zu globalen Krisen und Zukunftsängsten."Wenn ein Viertel der Kinder an seine Grenzen kommt, ist das kein individuelles Problem mehr, sondern ein systemisches", sagt Marco Schnabl von body'n brain. "Schule muss heute mehr leisten als Wissensvermittlung: Sie muss Orientierung geben, emotionale Stabilität fördern und Räume schaffen, in denen Kinder sich sicher fühlen." Hier erfahren Sie, warum mentale Gesundheit zur zentralen Bildungsaufgabe wird, welche Rolle Schulklima und Unterstützungssysteme spielen und was sich konkret ändern muss, damit Schüler nicht dauerhaft im Stressmodus bleiben.Wenn Schule zur Dauerbelastung wirdImmer mehr Kinder und Jugendliche erleben Schule als belastend. Leistungsdruck, soziale Unsicherheit und fehlende Erholung sorgen dafür, dass viele dauerhaft unter Spannung stehen - mit Folgen wie Erschöpfung, Ängsten, Konzentrationsproblemen oder Rückzug.Dass sich jedes vierte Kind psychisch belastet fühlt, ist dabei kein individuelles Problem, sondern ein Hinweis auf veränderte Lebens- und Lernbedingungen. "Viele Kinder funktionieren nach außen noch, aber innerlich sind sie längst im Stressmodus", sagt Marco Schnabl. "Und genau das wird oft zu spät erkannt. Denn nicht jedes belastete Kind ist laut oder auffällig. Viele sind einfach permanent angespannt."Kinder brauchen heute mehr als WissensvermittlungSchule war lange vor allem auf Leistung, Stoffvermittlung und Bewertung ausgerichtet. Doch die Realität vieler Kinder hat sich verändert. Sie wachsen in einer Zeit auf, die von hohem Tempo, digitalen Reizen, Unsicherheit und ständigem Vergleich geprägt ist. Dazu kommen familiäre Belastungen, soziale Spannungen und ein Alltag, in dem echte Regeneration oft zu kurz kommt.Unter solchen Bedingungen reicht es nicht mehr, Kindern einfach nur Inhalte zu vermitteln. Sie brauchen eine Lernumgebung, in der sie sich sicher fühlen, Orientierung bekommen und sich emotional stabilisieren können.Denn ein Kind, das innerlich unter Druck steht, lernt anders. Es ist schneller ablenkbar, reagiert gereizter, kann sich schlechter konzentrieren und ist weniger offen für neue Inhalte. Was dann oft als mangelnde Motivation, Unruhe oder fehlende Disziplin interpretiert wird, ist in Wahrheit nicht selten ein Zeichen von Überforderung.Lernen gelingt nicht gut unter DaueranspannungWer verstehen will, warum so viele Schüler heute an ihre Grenzen kommen, muss deshalb tiefer schauen. Nicht nur auf Noten, Verhalten oder Leistungsabfall, sondern auf die innere Verfassung des Kindes.Kinder lernen am besten dann, wenn sie sich sicher, gesehen und handlungsfähig fühlen. Wenn sie Erfolgserlebnisse haben. Wenn sie sich bewegen dürfen. Wenn sie Beziehung erleben. Wenn Anforderungen fordern, aber nicht überfordern.Fehlen diese Faktoren, geraten viele Kinder in einen Zustand ständiger Alarmbereitschaft. Und genau aus diesem Zustand heraus entstehen viele Probleme, die später im Schulalltag sichtbar werden: Konzentrationsschwierigkeiten, emotionale Ausbrüche, Rückzug, Lustlosigkeit oder psychosomatische Beschwerden."Wir müssen aufhören, nur auf Symptome zu schauen", sagt Marco Schnabl. "Die entscheidende Frage ist: In welchem inneren Zustand ist ein Kind überhaupt, wenn es morgens in der Schule ankommt? Ist es offen, stabil und aufnahmefähig - oder eigentlich schon vor dem ersten Arbeitsauftrag überfordert?"Mentale Stabilität ist keine NebensacheNoch immer wird psychische Stabilität im Bildungssystem häufig wie ein Zusatzthema behandelt - wichtig, aber irgendwie neben dem eigentlichen Lernen. Genau das ist aus heutiger Sicht nicht mehr haltbar.Denn mentale Stabilität ist keine Ergänzung zur Bildung. Sie ist eine Voraussetzung dafür. Ein Kind, das emotional überlastet ist, kann sein Potenzial deutlich schwerer entfalten. Es kann schlechter aufnehmen, verarbeiten, umsetzen und im Kontakt bleiben. Wer also über bessere Bildung spricht, muss auch über Schulklima, Beziehungsqualität, Bewegungsmöglichkeiten, Sicherheit und Selbstwirksamkeit sprechen.Das bedeutet nicht, dass Schulen alle gesellschaftlichen Probleme lösen müssen. Aber sie können zu einem Ort werden, der Kinder nicht zusätzlich erschöpft, sondern stärkt.Was Schulen konkret verändern solltenDie gute Nachricht ist: Kinder brauchen oft keine komplizierten Sonderprogramme, sondern bessere Bedingungen im Alltag.Dazu gehören zum Beispiel:- mehr Bewegung und aktive Lernphasen statt stundenlangem Stillsein- ein Schulklima, das Sicherheit und Zugehörigkeit fördert- Lehrkräfte, die nicht nur Inhalte vermitteln, sondern Kinder auch emotional erreichen- Lernsettings, die Selbstvertrauen statt ständigen Defizitfokus erzeugen- mehr Raum für Wahrnehmung, Koordination, Beziehung und echte BeteiligungGerade Bewegung spielt dabei eine größere Rolle, als viele denken. Sie hilft Kindern nicht nur körperlich, sondern unterstützt auch Aufmerksamkeit, Regulation, Selbststeuerung und innere Stabilität. Kinder kommen dadurch wieder mehr in Kontakt mit sich selbst, statt nur zu funktionieren.Schule muss Kinder stärken - nicht nur bewertenDie zentrale Frage für die kommenden Jahre wird deshalb nicht nur sein, wie Schulen Wissen vermitteln, sondern ob sie Orte sein können, an denen Kinder psychisch stabil bleiben oder es wieder werden.Wenn so viele Schüler heute unter Druck stehen, dann braucht es einen Perspektivwechsel: weg von der reinen Bewertung, hin zu echter Entwicklungsförderung. Weg vom reinen Funktionieren, hin zu Bedingungen, unter denen Kinder innerlich wachsen können."Kinder brauchen Schulen, in denen sie nicht nur leisten müssen, sondern sich auch sicher, wirksam und getragen fühlen", sagt Marco Schnabl. "Denn genau dort beginnt nachhaltiges Lernen."Über Marco Schnabl:Marco Schnabl ist Gründer von body'n brain, einem Trainingskonzept für spielerisches, gehirngerechtes Lernen ohne Leistungsdruck. Als Geschäftsführer der Vitacia GmbH bringt er über 22 Jahre Erfahrung ein und verbindet Neurodidaktik mit praktischen Ansätzen, um Kinder, Erwachsene und Senioren nachhaltig zu fördern. Sein Motto: "Spaß statt Leistungsdruck." Mehr Informationen unter: https://kindertrainer.info/Pressekontakt:VITACIA GmbHE-Mail: info@body-brain-activity.comWeb: https://kindertrainer.infoRuben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Vitacia GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180257/6251240