Ein Tech-Gigant baut seine Stellung im KI-Markt weiter aus und hievt sich auf das nächste Level. Leistungsfähige Modelle werden direkt in bestehende Produkte integriert und treiben sowohl Nutzung als auch Monetarisierung spürbar an. Die Folge: steigende Umsätze, wachsender Einfluss im Cloud-Geschäft und ein Kerngeschäft, das durch Künstliche Intelligenz noch profitabler wird.Der entscheidende Vorteil liegt jedoch unter der Oberfläche. Während viele Wettbewerber mit hohen Kosten kämpfen, setzt der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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