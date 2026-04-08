Die Redcare Pharmacy-Aktie setzt sich am Mittwochmorgen mit einem Kurssprung von über +15% an die Spitze des MDAX. Was steckt hinter der Top-Performance von Europas größtem Arzneimittelversand und sollten Anleger jetzt wieder auf den arg gebeutelten Titel setzen? Die Quartalszahlen sind da Die Online-Apotheke stellte zur Wochenmitte vorläufige Zahlen für das erste Quartal vor - und diese können sich sehen lassen. Redcare Pharmacy überzeugte auf ganzer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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