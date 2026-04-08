Breit angelegte Entspannung an den Märkten, nachdem die Waffenruhe im Iran tatsächlich einkehrte. Klarerweise vorerst temporär, sodass Unsicherheiten und auch die Volatilität hochbleiben werden. Entsprechende Bewegungen auch an den Rohstoff- und insbesondere Öl-Märkten. Mit zweistelligen Abgaben rauschen die Notierungen der Major-Sorten Brent wie WTI gen Süden und rutschen zugleich auch unter die psychologisch runde 100-US$-Marke zurück. Ein ergänzender ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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