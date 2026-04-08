Münster (ots) -Zum dritten Mal in direkter Folge wurde am Dienstag (7. April) nach dem 3. April und 31. März der Eurojackpot geknackt. Die neuen Eurojackpot-Millionäre kommen aus Finnland und der Slowakei. Sie teilen sich den Startjackpot in Höhe von 10 Millionen Euro.Eurojackpot-Glück in Finnland und der Slowakei: Nach der Ziehung am Dienstag (7. April) finden sich die fünf Gewinnzahlen 2, 4, 16, 23, 27 sowie die Eurozahlen 5 und 8 auf den Spielquittungen eines Finnen und eines Slowaken wieder. Sie knackten damit am Dienstag (7. April) den Eurojackpot. Nach den Ziehungen vom 3. April und 31. März wurde die Gewinnklasse 1 damit zum dritten Mal hintereinander getroffen. Beide Spielteilnehmer teilen sich den Startjackpot in Höhe von zehn Millionen Euro und erhalten jetzt je fünf Millionen Euro.Damit kommt es zu einer einmaligen Siegesserie bei Eurojackpot: In 28 Ziehungen im Jahr 2026 gab es acht geknackte Jackpots im ersten Rang mit neun Jackpotgewinnern. So einen Start in ein neues Jahr hat Eurojackpot noch nie hingelegt.Weitere HochgewinnerNeun weiteren Tippern werden sechsstellige Gewinnsummen überwiesen. Je 380.672,50 Euro erhalten drei Spielteilnehmer aus Thüringen, Finnland und Dänemark für fünf richtige Gewinnzahlen plus einer korrekten Eurozahl. Sechs Tipper aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Estland, Schweden und Slowenien freuen sich über je 107.340,80 Euro. Sie hatten fünf Gewinnzahlen richtig markiert.Nächste ChanceDie nächste Gelegenheit, den Jackpot zu knacken, gibt es am Freitag, 10. April: Dann startet Eurojackpot wieder mit zehn Millionen Euro in der Gewinnklasse 1. Weitere Informationen in jeder Lotto-Annahmestelle oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/6251271