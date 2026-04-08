© Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhotoTikTok investiert Milliarden in Europa und verlagert Daten. Doch Politik und Sicherheitsbedenken bremsen die Expansion.Der Kurzvideodienst TikTok investiert weiter massiv in Europa. Das Unternehmen kündigt an, innerhalb eines Jahres rund eine Milliarden Euro in ein zweites Rechenzentrum in Finnland zu stecken, wie Reuters berichtet. Ziel ist es, die Daten von mehr als 200 Millionen europäischen Nutzern künftig stärker auf dem Kontinent zu speichern. Das Projekt entsteht in Lahti im Süden Finnlands. Die Anlage startet mit einer Kapazität von 50 Megawatt und kann später auf 128 Megawatt ausgebaut werden. Die Investition ist Teil einer insgesamt 12 Milliarden Euro schweren Initiative, mit der …Den vollständigen Artikel lesen
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