Wien (ots) -Neue 15-Minuten-E-Learnings sollen eine zentrale Lücke in der Personalentwicklung schließen: den Transfer vom guten Vorsatz zum Verhalten im Arbeitsalltag.Der Druck auf Unternehmen, Kompetenzen schneller aufzubauen und Veränderung wirksam in den Arbeitsalltag zu bringen, steigt deutlich. Laut Future of Jobs Report 2025 des World Economic Forum sehen 63 Prozent der Arbeitgeber:innen Skill Gaps als größte Barriere für ihre Transformation, 85 Prozent wollen deshalb Upskilling priorisieren. Gleichzeitig berichten bereits 83 Prozent der Unternehmen, dass sie Diversity-, Equity- und Inclusion-Initiativen umgesetzt haben.Genau hier zeigt sich in vielen Organisationen eine wachsende Lücke: Strategische Programme sind vorhanden, doch im Alltag bleiben Wirkung und Verhaltensänderung oft hinter den Erwartungen zurück. Aus Sicht des Diversity Think Tank scheitern viele Maßnahmen nicht am Willen, sondern an ihrer Umsetzbarkeit im laufenden Betrieb. Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben seit Jahren mit durchschnittlich rund 800 Trainings pro Jahr und beobachtet dabei eine klare Verschiebung in der Nachfrage hin zu kürzeren, integrierbaren Lernformaten."Unternehmen brauchen heute keine weiteren Maßnahmen, die auf dem Papier gut aussehen, aber im Kalender keinen Platz finden. Sie brauchen Formate, die Beschäftigte tatsächlich erreichen und Verhalten im Alltag verändern", sagt Manuel Bräuhofer, Geschäftsführer der Diversity Think Tank Consulting GmbH.Auch aus Sicht der Lernforschung spricht viel für kompakte Formate. Eine 2025 veröffentlichte systematische Übersichtsarbeit über 40 Studien kommt zu dem Ergebnis, dass Micro-Learnings positive Effekte auf Lernoutcomes hat, darunter Wissenserwerb, Erinnerung, Transfer, höhere Abschlussraten, Motivation und Arbeitsleistung. Entscheidend ist dabei die Verbindung aus klaren Lernzielen, kurzen Einheiten und unmittelbarer Anwendbarkeit.Vor diesem Hintergrund bringt Diversity Think Tank die neuen E-Learning Essentials auf den Markt: 15-minütige Micro-Learnings für Mitarbeitende und Führungskräfte zu zentralen Themen rund um Diversity, Equity, Inclusion und Belonging. Die Formate sind so aufgebaut, dass sie Wissen vermitteln, zur Reflexion anregen und konkrete Verhaltensimpulse für den Berufsalltag geben. Das Format eignet sich insbesondere für Onboarding, kurze Lernimpulse zwischen Trainings sowie kontinuierliche Sensibilisierung und Auffrischung.Zum Start umfasst das Angebot 18 Module, darunter Unconscious Bias, psychologische Sicherheit, Neurodiversität, Mikroaggressionen, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz sowie Allyship. Die Inhalte sind in länderspezifischen Versionen verfügbar, um unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen im gesamten DACH-Raum abzubilden.15 Minuten, die Kultur verändern! Jetzt mehr erfahren (https://www.diversitycampus.eu/promo/e-learning-essentials/)Pressekontakt:Diversity Think Tank Consulting GmbHManuel BräuhoferTelefon: +43 699 1261 2020E-Mail: m.braeuhofer@diversitythinktank.atWebsite: https://www.diversitythinktank.atOriginal-Content von: Diversity Think Tank Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182321/6251283