Redcare Pharmacy (RDC) verzeichnete einen soliden Start ins Jahr, mit einem Umsatzwachstum von 18% über Vorjahr auf 848 Mio. EUR, was über der Spanne des 2026er-Ausblicks von 13-15 % Wachstum liegt. Der Non-Rx-Bereich wuchs um 10% auf 533 Mio. EUR, innerhalb des angepeilten Bereichs von 8-10%, während der Rx-Bereich um 35% auf 315 Mio. EUR zulegte, angetrieben durch weiterhin starke E-Rezept-Dynamik in Deutschland. Das Wachstum im deutschen Non-Rx-Segment verbesserte sich im Vergleich zum vierten Quartal nach vorübergehend geringeren Marketingausgaben. Das Unternehmen bestätigte den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026. Insgesamt entsprach das Geschäft den neu definierten Erwartungen. Wir bestätigen unser BUY-Rating und das Kursziel von 95,00 EUR. Im Mai dürften Details zu Gewinnkennzahlen folgen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/redcare-pharmacy-nv
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