Der Verfassungsschutz warnt vor russischen Hackerangriffen auf bestimmte Internetrouter. Weltweit sollen Tausende Geräte betroffen sein. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) warnt gemeinsam mit Partnerdiensten vor russischen Hackerangriffen auf Internetrouter. Die Gruppe APT28 - auch unter den Namen Fancy Bear oder Forest Blizzard bekannt - habe weltweit anfällige Internetrouter des Herstellers TP-Link infiltriert, um militärische Informationen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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