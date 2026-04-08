London (www.fondscheck.de) - Janus Henderson Investors hat heute die Auflegung von JREAL (ISIN LU3277006774/ WKN A426J0, Share Class I2 USD; ISIN LU3277006428/ WKN A426HY, Share Class A2 USD) bekannt gegeben, einem aktiv verwalteten Rohstofffonds, der Rohstoffderivate und Rohstoffaktien in einem Portfolio kombiniert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de