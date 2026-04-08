Der Prager Stadtrat hat im Rahmen der E-Mobilitätsstrategie ein Projekt zur Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung gebilligt. Gemeinsam mit der städtischen Gesellschaft Technologie hl. m. Prahy sollen in diesem Jahr rund 150 "EV-ready"-Straßenlaternen entstehen, um den künftigen Ausbau der Ladeinfrastruktur zu erleichtern. Laut dem mittleren Szenario des allgemeinen Entwicklungsplans für Ladeinfrastruktur wird erwartet, dass im Jahr 2030 voraussichtlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net