Predictive Discovery Ltd. und Robex Resources Inc. freuen sich bekannt zu geben, dass alle aufschiebenden Bedingungen für die geplante Fusion erfüllt oder aufgehoben wurden. Die Transaktion ist nun bedingungslos und wird bis zum Abschluss und zur Umsetzung vorangetrieben; der Stichtag wird voraussichtlich am oder um den 15. April 2026 liegen. Ein detaillierter Zeitplan für die Aktionäre wird zu gegebener Zeit vor der Umsetzung veröffentlicht.
Robex-Aktionäre erhalten 7,862 PDI-Aktien für jede Robex-Aktie oder jedes Robex-CHESS-Depositary-Interest. Mit der Fusion entsteht ein führendes westafrikanisches Goldunternehmen mit einem gestärkten Portfolio an hochwertigen Vermögenswerten, das bis 2029 eine Produktion von mehr als 400.000 Unzen Gold pro Jahr anstrebt. Außerdem hat PDI nach der Umsetzung eine bedingte Zulassung zur Notierung an der Toronto Stock Exchange ("TSX") unter dem Tickersymbol "PDI" erhalten.
© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de
Robex-Aktionäre erhalten 7,862 PDI-Aktien für jede Robex-Aktie oder jedes Robex-CHESS-Depositary-Interest. Mit der Fusion entsteht ein führendes westafrikanisches Goldunternehmen mit einem gestärkten Portfolio an hochwertigen Vermögenswerten, das bis 2029 eine Produktion von mehr als 400.000 Unzen Gold pro Jahr anstrebt. Außerdem hat PDI nach der Umsetzung eine bedingte Zulassung zur Notierung an der Toronto Stock Exchange ("TSX") unter dem Tickersymbol "PDI" erhalten.
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