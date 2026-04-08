Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 08.04.2026
Oregen Energy baut Position aus - während Öl bei $96 konsolidiert und Namibias Mega-Ölboom weiter eskaliert
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JRMQ | ISIN: KYG1820C1024 | Ticker-Symbol: 9C0
NASDAQ
07.04.26 | 22:00
0,415 US-Dollar
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
CANGO INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CANGO INC 5-Tage-Chart
PR Newswire
08.04.2026 12:06 Uhr
140 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Cango Inc. Announces March 2026 Operational Update; Strategically Optimizing Mining Fleet and Improving Production Economics

Operational Strategy: Targeted Efficiency and Risk Mitigation

As of March 31, 2026, Cango's total operational hashrate stood at 37.01 EH/s, consisting of core self-mining fleet and hashrate leasing arrangements. This lean-production model prioritizes margin resilience over raw scale.

Category

Hashrate (EH/s)

Self-Mining

27.98

Hashrate Leasing

9.02

Total Operational Hashrate

37.01

  • Fleet Modernization & Geographic Migration: Cango is selectively implementing hardware upgrades across portions of its original fleet. By deploying S21/S21XP series miners specifically in regions experiencing elevated power costs, such as Paraguay and Oman, Cango leverages superior energy efficiency (J/TH) to offset electricity costs. Concurrently, Cango continues migrating its broader fleet to stable, lower-cost jurisdictions.
  • Revenue Sharing Arrangements: Cango has deployed a revenue-sharing model at specific higher-cost sites with hosting partners for the remainder of their hosting contracts. This collaborative arrangement aligns interests, ensuring operations remain viable for both Cango and its hosting partners during market volatility.

While some optimization efforts remain ongoing, Cango's focus is ensuring positive site-level cash margins for greater downside protection of its core mining business.

Proactive Cost Management

The shift toward a lean-production model has resulted in a substantial reduction in unit production costs. In March 2026, Cango achieved an average cash cost per coin of $68,215.83. This represents a 19.3% reduction compared to the average cash cost of $84,552 per coin reported in Q4 2025. This improved cost basis positions Cango's mining operations on a self-sustaining footing.

Strategic De-leveraging

In March, Cango completed a strategic sale of 2,000 Bitcoins, with proceeds used to retire outstanding Bitcoin-backed loans. As of March 31, 2026, Cango's total outstanding Bitcoin-backed loan balance was $30.6 million, with a treasury position of 1,025.69 Bitcoins. This de-leveraging, combined with recent capital infusions including a $65 million equity investment from leadership and a $10 million convertible bond from DL Holdings, strengthens Cango's balance sheet to support its planned transition into energy and AI infrastructure.

Contact: ir@cangoonline.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2933411/Logo.jpg

Cision View original content:https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/cango-inc-announces-march-2026-operational-update-strategically-optimizing-mining-fleet-and-improving-production-economics-302736893.html

© 2026 PR Newswire
