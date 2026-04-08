Am Mittwoch dominiert an den Aktienmärkten die Euphorie rund um eine Feuerpause im Iran-Krieg, doch nicht alle Werte können davon profitieren. Diese Papiere stehen jetzt unter Druck und so geht es mit ihnen weiter. Am Mittwoch feiert die Börse das vorläufige Ende der Kampfhandlungen im Iran und eine Öffnung der Straße von Hormuz. Doch trotz der positiven Nachrichten geht es mit einigen deutschen Werten stark nach unten. Diese deutschen Aktien verlieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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