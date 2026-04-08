Erst zu Monatsbeginn nahmen wir die Atos-Aktie unter der Tatsache eines wenig überzeugenden Kursverlaufs hier unter die charttechnische Lupe. An der generellen und unverändert intakten Abwärtstendenz hat sich gegenwärtig, trotz der heutigen Kurssteigerungen im Zuge der Deeskalation an den Märkten rund um den Iran, nichts geändert. Allerdings sich der Kurs dadurch wieder in Richtung eines Trigger-Levels für die Bullen aufmachte. Den Kreuzwiderstand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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