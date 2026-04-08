Während an den Börsen heute angesichts der Waffenruhe im Nahen Osten große Jubelstimmung herrscht, zählt die Verbio-Aktie mit einem herben Verlust von -13% zu den wenigen großen Verlierern. Ist die Kursrallye des deutschen Biospritherstellers damit endgültig vorbei? Spielball des Ölmarktes Die Verbio-Aktie war zuletzt ein "Spielball" des globalen Ölpreises und damit der geopolitischen Entwicklung im Nahen Osten. An Tagen mit einer Eskalation des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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