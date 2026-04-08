Am Mittwoch ist die Erleichterung über die Waffenruhe im Iran-Konflikt deutlich zu spüren. Zweistellige Kurssprünge sind vielfach eingetreten. Auch die Deutsche Lufthansa profitiert von der Waffenruhe. Die Lufthansa-Aktie gewinnt aktuell knapp +10% und steht bei 8,20 €. Ist der Kursrückgang damit gestoppt? Rückgang bei Energiepreisen Die Chancen für eine vorübergehende Waffenruhe standen 50:50. Das US-Ultimatum an den Iran lief am Dienstag ab. In ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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