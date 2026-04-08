Die Rekordpreise für Diesel und Benzin treiben die politische Debatte über staatliche Eingriffe in den Kraftstoffmarkt an. Gleichzeitig profitieren Elektroautos von der Situation: Die Neuzulassungen stiegen im ersten Quartal deutlich, während Politiker über eine mögliche Spritpreisbremse streiten. Spritpreise auf Rekordniveau: Politischer Druck wächst Die Diskussion über eine staatliche Preisbremse für Kraftstoffe gewinnt in Deutschland an Dynamik. Hintergrund sind historische Höchststände bei Diesel- und Benzinpreisen, die in den vergangenen Tagen neue Rekorde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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