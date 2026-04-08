Der Lübecker Technologieanbieter blau direkt hat sich an dem Maklerverbund Finanz-Zirkel mit Hauptsitz in Bückeburg beteiligt. Die langjährige Zusammenarbeit mit blau direkt wird durch die Einbindung von Finanz-Zirkel in das Netzwerk für Ruhestandsplanung nun weiter ausgebaut. Der Konzentrationsprozess im Markt der Pools und Verbünde setzt sich fort. Im März haben blau direkt und Netfonds ihren Zusammenschluss verkündet, wie AssCompact berichtete. Nun gibt es eine weitere Neuigkeit von blau direkt: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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