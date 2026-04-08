- Die BMI Group investiert als Ankerpartner 200 Mio. CAD.

- Bis zu 30 Mio. CAD an anfänglicher, nicht verwässernder Finanzierung, um den Red Rock Converter in Richtung endgültiger Investitionsentscheidung (FID) voranzutreiben.

- Rock Tech behält die vollständige operative Kontrolle und Projektdurchführung des Red-Rock-Konverters.

- Rock Techs bewährtes Guben-Konverter-Design wird genutzt, um die Entwicklung zu beschleunigen und Risiken zu reduzieren.

- Die Investition baut auf der kürzlich bekannt gegebenen Partnerschaft mit Siemens Canada zur Integration von Digital-Twin- und Automatisierungstechnologie auf.

- Die Partnerschaft stärkt die strategische Zusammenarbeit zwischen Kanada und Europa im Bereich kritischer Rohstoffe durch die europäischen Investorenbeziehungen der BMI Group.

Toronto, ON, 8. April 2026 / IRW-Press / Rock Tech Lithium Inc. gibt eine strategische Partnerschaft mit der BMI Group Inc., einem kanadischen Infrastruktur-Plattformunternehmen, zur Entwicklung von Rock Techs Lithiumkonverter-Anlage in Red Rock, Ontario, Kanada, bekannt.

Struktur der strategischen Partnerschaft und Investition von 200 Mio. CAD

Die Partnerschaft soll als General-Partner-/Limited-Partner-Struktur aufgesetzt werden, wobei Rock Tech den General Partner kontrolliert und die BMI Group als Lead Limited Partner und Ankerinvestor fungiert. Gemäß der vorgesehenen Struktur behält Rock Tech die vollständige Kontrolle und Verantwortung für die Projektentwicklung, die technische Planung und den Betrieb sowie alle wesentlichen technischen, kommerziellen und strategischen Entscheidungen.

Die BMI Group beabsichtigt, 200 Mio. CAD als Teil einer umfassenderen Eigenkapitalstruktur, die im weiteren Projektverlauf finalisiert wird, in das Projekt zu investieren. Rock Tech wird zusammen mit weiteren Partnern voraussichtlich zusätzliches Eigenkapital einbringen. Das gemeinsame Ziel ist der Aufbau von Verarbeitungskapazitäten in Kanada zur Stärkung der Wertschöpfung, der Planungssicherheit und der Versorgungssicherheit für nordamerikanische industrielle Abnehmer.

"Das Investment der BMI Group ist ein starkes Marktsignal. Dass ein erfahrener kanadischer Partner in dieser Größenordnung investiert, zeigt: Unser Projekt ist nicht nur technisch und wirtschaftlich überzeugend, sondern genießt auch das Vertrauen professioneller Investoren", sagt Mirco Wojnarowicz, CEO von Rock Tech. "Diese Partnerschaftsstruktur spiegelt unsere Philosophie wider: Wir bringen die Technologie, das operative Know-how und das bewährte Konverterkonzept ein. Unsere Partner investieren das Kapital mit erwarteten hohen Renditen. Gemeinsam liefern wir."

Erste Finanzierung zur Förderung der Standortentwicklung und Machbarkeitsstudie

Zur Unterstützung kurzfristiger Entwicklungsaktivitäten, einschließlich einer Machbarkeitsstudie, beabsichtigen die Parteien, ein nicht-verwässerndes Finanzierungsprogramm von bis zu 30 Mio. CAD aufzulegen. Dieses soll Beiträge beider Partner sowie staatliche Förderprogramme umfassen, wobei jeder von Rock Tech eingebrachte Dollar von der BMI Group und durch staatliche Förderung in gleicher Höhe ergänzt wird. Diese Mittel sollen Ingenieurs-, Umwelt- und Genehmigungsarbeiten sowie frühe Standortentwicklungsmaßnahmen in Vorbereitung auf eine finale Investitionsentscheidung bis Ende 2026 vorantreiben.

Der Red-Rock-Konverter basiert auf Rock Techs Konverterprojekt in Guben, Deutschland, das vollständig geplant, genehmigt und als strategisches Projekt gemäß dem EU-Gesetz über kritische Rohstoffe (Critical Raw Materials Act) anerkannt ist. Rock Tech hat dort bisher über 65 Mio. CAD investiert. Die Nutzung dieses bewährten Designs soll Entwicklungszeiträume verkürzen, das Umsetzungsrisiko reduzieren und bewährtes technisches Know-how nach Kanada übertragen.

Strategischer Standort und Infrastruktur in Red Rock

Der Red-Rock-Konverter wird auf dem Industriegelände der BMI Group in Red Rock, Ontario, etwa 100 km östlich von Thunder Bay und 60 km südlich von Rock Techs Lithiumlagerstätte Georgia Lake, errichtet. Das 136 Hektar große Gelände verfügt über bestehende Infrastruktur, darunter rund 120 MW Stromkapazität, Zugang zu Erdgas, Straßenanbindung sowie direkten Zugang zur transkontinentalen Hauptstrecke der CPKC-Eisenbahn, was einen effizienten Transport von Materialien und Ausrüstung ermöglicht.

Die industrielle Infrastrukturplattform der BMI Group ist darauf ausgelegt, die Umsetzung von Großprojekten zu unterstützen - von der Genehmigungsphase bis zur Bauausführung werden Standortentwicklungen gestrafft und Zeitpläne verkürzt. Durch die Kombination von Rock Techs Expertise in der Lithiumkonversion mit der industriellen Infrastrukturplattform und dem internationalen Investorennetzwerk der BMI Group stärkt die Partnerschaft die Positionierung des Projekts innerhalb der sich entwickelnden kanadischen Lieferketten für kritische Rohstoffe, Industrie und Verteidigung.

"Als langfristig orientierte Projektentwickler sieht die BMI Group ihre Partnerschaft mit Rock Tech als eine Chance, Nordwest-Ontario als zentralen Knotenpunkt in souveränen Verteidigungs- und Batteriematerial-Lieferketten zu etablieren. Unsere Red-Rock-Plattform bietet industriell einsatzbereite Infrastruktur, die die Zeiträume von der Standortwahl bis zur Produktion verkürzt. Diese Investition spiegelt unser Vertrauen in Rock Techs Technologie, Marktstrategie, Führung und langfristige Vision wider. Über unsere kanadische und europäische Investorenbasis sind wir uns einig über die Notwendigkeit einer sicheren, verbündeten Verarbeitungskapazität für kritische Rohstoffe und der sektorübergreifenden Koordination, die dafür erforderlich ist", sagt Paul Veldman, CEO der BMI Group.

Siemens-Partnerschaft für Digital Twin und moderne Automatisierung

Auf der PDAC 2026, Kanadas größter Bergbaumesse, hat Rock Tech eine Partnerschaftsvereinbarung mit Siemens unterzeichnet, um modernste industrielle Automatisierungstechnologie und einen vollständigen Digital Twin für den Red-Rock-Konverter bereitzustellen. Der Digital Twin - ein virtuelles Echtzeit-Abbild der Anlage - ermöglicht eine kontinuierliche Leistungsoptimierung, vorausschauende Wartung und eine risikoreduzierte Inbetriebnahme gemäß höchsten betrieblichen Standards.

Die Integration dieser Technologie unterstreicht Rock Techs Engagement für die Errichtung einer erstklassigen, zukunftssicheren Industrieanlage für Kanadas Wertschöpfungskette kritischer Rohstoffe, die vollständig replizierbar ist, um die Produktion mit der wachsenden nordamerikanischen Lithiumnachfrage zu skalieren. Diese Bemühungen unterstützen die G7-Kooperation im Bereich kritischer Rohstoffe und positionieren den Red-Rock-Konverter als Referenzprojekt für souveräne, resiliente, nachhaltige und skalierbare Lithiumkonversion.

Strategische Bedeutung für Nordamerika und Europa

Rock Tech entwickelt eine integrierte Lithiumplattform in Kanada, die die vorgelagerte Versorgung aus dem Georgia-Lake-Projekt mit der nachgelagerten Produktion am Red-Rock-Konverter verbindet. Das Projekt ist darauf ausgerichtet, eine inländische, IRA- und CUSMA-konforme Lieferkette von der Mine bis zu batteriefähigen Lithiumsalzen aufzubauen, Kanadas Verarbeitungskapazitäten für kritische Rohstoffe zu stärken und die Entwicklung integrierter nordamerikanischer und europäischer Lieferketten zu unterstützen.

Die Beteiligung der BMI Group bringt eine transatlantische Investorenbasis ein, darunter das niederländische Unternehmen Business EQ Investments, das auf die Entwicklung von Infrastruktur für kritische Rohstoffe in Kanada und Europa ausgerichtet ist. Gemeinsam vereint die Partnerschaft Rock Techs Expertise in der Lithiumkonversion mit der industriellen Infrastrukturplattform und den internationalen Investorenbeziehungen der BMI Group.

Die Weiterentwicklung der Partnerschaft steht unter dem Vorbehalt der Verhandlung endgültiger Vereinbarungen und der Erfüllung üblicher technischer, finanzieller und regulatorischer Bedingungen.

Für weitere Informationen:

Kerstin Wedemann, Chief Legal & Corporate Officer

mailto:press@rocktechlithium.com

+49 2102 894 1122

Rock Tech Lithium Inc., 2700-40 Temperance Street, Toronto ON M5H 0B4 CAN

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83672Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83672&tr=1



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