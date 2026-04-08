Die chinesischen Börsen haben am Mittwoch aufgeatmet. Der Hang Seng legte rund drei Prozent zu, nachdem die Konfliktparteien im Nahen Osten einen 14-tägigen Waffenstillstand bekannt gegeben hatten. Angesichts der jüngsten Entwicklungen könnte es nun zu einer starken Gegenbewegung und neuen Hochs in nur wenigen Wochen kommen.Noch vor einem Tag drohte US-Präsident Trump damit, "eine ganze Zivilisation auszulöschen". Nur wenige Stunden später hat man sich auf eine Waffenruhe verständigt. Doch damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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