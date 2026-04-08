DJ AUKTION/Bund stockt 10-jährige Anleihe auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch die Bundesanleihe mit Fälligkeit im Februar 2036 im Auktionsverfahren aufgestockt.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktion vom 11. März):

=== Emission 2,90-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. Februar 2036 Volumen 5 Mrd EUR Bietungsvolumen 4,719 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,817 Mrd EUR Marktpflegequote 1,183 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 1,2 (1,2) Durchschnittsrend. 2,92% (2,89%) Wertstellung 10. April 2026 ===

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April 08, 2026 06:06 ET (10:06 GMT)

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