Samsung rollt im April wichtige Security-Updates aus. Der Patch schließt 47 Sicherheitslücken, darunter sind gleich 14, die als kritisch eingestuft werden. Samsung hat das monatliche Sicherheitsupdate für den April 2026 veröffentlicht. 47 Schwachstellen soll der Patch für Galaxy-Smartphones schließen. Der Großteil der Updates stammt wie meist bei den monatlichen Paketen von Google. Das Unternehmen stellt für Samsung schließlich das Android-Betriebssystem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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